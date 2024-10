Anne Menden: "Unsere Beziehung" – jetzt spricht ihr Freund Klartext

Auch wenn das Drehen in einer täglichen Serie für ihn neu war, das GZSZ-Set kannte er bereits. "Ich war am Set schon bekannt, weil ich bereits mit Anne zusammen war, auch wenn wir unsere Beziehung anfangs privat gehalten haben", gesteht er über seine Liebe zu der GZSZ-Schauspielerin. "Als dann bei GZSZ eine Urlaubsvertretung für den Empfang gesucht wurde, bin ich spontan eingesprungen. Und jetzt würde ich sagen: Einmal in der GZSZ-Familie, immer in der GZSZ-Familie. Wegen Anne und meinem Dreh habe ich öfter Zeit am Set verbracht, mehrere Wochen am Empfang ausgeholfen und dabei tolle Freundschaften geschlossen – unter anderem mit Felix von Jascheroff", erzählt er weiter.

Ob der kurze Auftritt von Gustav eine einmalige Sache bleibt oder er noch einmal in der Serie zu sehen sein wird? Ungewiss. Aber Lust auf eine Wiederholung hätte er in jedem Fall. "Mein Vater hat immer gesagt, man sollte ehrlich sein – und ja, eine Rolle bei GZSZ wäre definitiv ein Highlight für mich. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Generell im TV? Auf jeden Fall! Ich bin motiviert und offen für verschiedene TV-Projekte. Es gibt bereits spannende Pläne, über die ich bald mehr verraten kann", sagt Gustav.