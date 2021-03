Anne Menden: Vegane Tortilla Española - Auch ohne Eier ein Genuss

Vegane Tortilla Española

Zutaten

1 Kilogramm Kartoffeln · 145 Gramm Kichererbsenmehl · 330 ml Wasser · 1 Zwiebel · 1 Knoblauchzehe · 1 TL Kurkuma ·1 1/2 TL Kala Namak Salz · 1 Prise Pfeffer · Öl · Optional: 1/2 TL geräuchertes Paprikapulver

So wird es gemacht:

1. Zuerst die Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. Nun in einem großen Topf kochen.

2. Zwiebel und Knoblauch in kleine Stücke schneiden und anschließend kurz in einer Pfanne anbraten.

3. In einer großen Schüssel die restlichen Zutaten miteinander vermengen. Es sollte ein glatter Teig daraus entstehen. Nun die Zwiebel, den Knoblauch und die Kartoffeln in die Schüssel geben und alles gut miteinander vermengen.

4. Etwas Öl in einer Pfanne geben und die Kartoffelmasse hinzufügen. Bei mittlerer Hitze von beiden Seiten braten, bis die Tortilla Española fest geworden ist. Annes Tipp: "Zum Wenden nehmt ihr am besten einen Teller zur Hilfe. Für die, die es gerne etwas schärfer mögen: Ich gebe manchmal noch einen halben Teelöffel Chili mit in den Teig."

