Annemarie Eilfeld: Geheimnis über Freund Tim im TV enthüllt! Anwalt will Ausstrahlung verhindern

Für Annemarie bricht eine Welt zusammen. Sie fängt bitterlich an, zu weinen. "Das wusste ich nicht. Tim hat mir davon nichts erzählt. Im Gegenteil. Er hat immer gesagt, er möge 'Berlin Tag und Nacht' und den Frauentyp in der Serie nicht", schluchzt sie in der Sendung. Plötzlich zweifelt die Blondine an ihrer Beziehung, denkt sogar an Trennung.