Annemarie Eilfeld: Horror-Trip! Dramatische Szenen im Liebes-Urlaub

Annemarie hat schlimme Schmerzen

In ihrer Instagram-Story berichtet Annemarie von der schönen Zeit im Meer. "Nur eine Sache war ein bisschen blöd: Ich hing so ganz entspannt in meinem Reifen, ließ die Beine im Wasser baumeln und auf einmal packte mich so ein stechender Schmerz im Oberschenkel Richtung Po. Es stellte sich heraus, dass ich von einer Feuerqualle berührt wurde", klagt sie. "Es tut jetzt immer noch sauweh, vor allem beim Auftreten. Die Stelle ist auch immer noch total heiß, brennt wie Sau." Autsch!

Nun hat sie eine Salbe bekommen, mit der sie sich hoffentlich bald wieder besser fühlen wird. Ihr Rat an ihre Fans: "Immer schön aufpassen, wo ihr rumschwimmt! So eine Feuerqualle, das ist echt aua!"

