Annemarie Eilfeld: Die ganze Wahrheit über ihren Freund Tim Sandt

Nachdem das Projekt Zusammenziehen bereits erfolgreich in die Tat umgesetzt wurde, träumen Annemarie Eilfeld und Tim Sandt bereits von einer Hochzeit und Kindern. Nicht zuletzt dank ihres ruhigen Freundes entdeckt die sonst so spitzzüngige Diva ganz neue Seite an sich: "Ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass ich da mal so eine Mutti werde", verriet Annemarie Eilfeld schmunzelnd „Promiflash“. Von Diva-Allüren keine Spur mehr!