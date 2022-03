Annemarie & Wayne Carpendale: "Das schaffen wir einfach nicht!"

Gegenüber "RTL" gerieten Annemarie und Wayne nun in Plauderlaune und berichteten davon, dass sie von der Tagesplanung eine vollkommen unterschiedliche Auffassung haben und vor allem Annemarie dadurch immer wieder an ihre Grenzen gerät. So offenbart die Beauty: "Weil ich einfach zu vielen Dingen 'Ja' sage und immer sofort Feuer und Flamme bin! 'Das, das und das könnten wir noch machen!’ Der Tag hat 24 Stunden – egal! Ich mache Sachen für 48 Stunden." Doch Wayne hat mittlerweile gelernt, seine emsige Frau auch mal auszubremsen: "Wayne ist dann der, der realistisch die Sachen hin und wieder mal einordnet und sagt: 'Nee! Das schaffen wir einfach nicht! Wir haben, lass uns mal auf die Hälfte reduzieren.' Und ich glaube, die Mischung macht es und macht uns dann auch aus. Und deswegen ist bei mir das Glas eher halb voll, meistens bei ihm halb leer." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in den Ehealltag der beiden geben. Ob uns Annemarie und Wayne in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein …