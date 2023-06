Annemarie & Wayne Carpendale: Ihr Ehe-Glück liegt in Scherben

Die Moderatorin und der Schauspieler sind scheinbar nur noch genervt voneinander. Schön wie bisher in die Kamera lächeln, auf Friede, Freude, Eierkuchen machen und versöhnlich auf Instagram knutschen? Nein, das glaubt ihnen niemand mehr. Schließlich zankt sich das einstige Traumpaar mittlerweile sogar in aller Öffentlichkeit – und alle bekommen es mit. "Wir sagen uns auch nach 16 Jahren ins Gesicht, wenn uns etwas stört", rechtfertigen sie sich.

Ja, und da gibt es so einiges, was das Paar aneinander stört. Schlimmer noch: Die Chemie zwischen Annemarie und Wayne scheint gar nicht mehr zu stimmen! Er nörgelt, dass sie immer genau das Gegenteil von dem tut, was er will – sie nennt ihn Drama-Queen. Er will Zeit im neu gebauten Haus in München verbringen – sie will reisen und Party machen. Er ist Frühaufsteher, sie lebt in den Tag hinein. Weitere Kinder? Seit der Geburt von Söhnchen Mads offenbar ein Thema, bei dem sie auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Das Konfliktpotential? Riesig! "Bei uns kracht es viel, aber das brauchen wir auch", wiegelten die Streithähne einmal ab. Wie lange kann das noch gutgehen? Wie lange hält man Streit und die Euphorie der Versöhnung aus, bevor die Liebe stirbt? Es wäre nicht die erste Ehe, die nach einer Endlosschleife von Auseinandersetzungen in die Brüche geht ...

