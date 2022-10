Annemarie & Wayne Carpendale: Süße Nachrichten nach 9 Ehejahren! Ihr Glück ist perfekt

"Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See" heißt die neue Dating-Show auf "VOX", für die der Moderator und Schauspieler aktuell als Amor auf dem Kreuzfahrtschiff von Aida vor der Kamera steht. Mit an Bord auf dem Mittelmeer: seine Annemarie und Sohn Mads (4). Wann immer es ihre Terminkalender zulassen, begleiten sich die TV-Stars auf ihren Reisen. Wenn Annie beispielsweise jedes Frühjahr vom roten Teppich der Oscars aus Los Angeles berichtet, ist Wayne meist mit in den USA.

Gerade feierten die beiden ihren neunten Hochzeitstag. Für einen romantischen Kurztrip ging es nach Rom, und Wayne machte seiner Frau eine rührende Liebeserklärung: "Meine Gattin ist der wertvollste Mensch, der mir in meinem Leben über den Weg gelaufen ist. Morgen muss sie drei Tage vor mir nach Hause – und mir zerbricht’s jetzt schon das Herz." Und weiter: "Fünfeinhalb Tausend Tage voller Emotionen. Noch nie beim Essen keine Themen zum Reden gehabt, gestritten und versöhnt, dieses Jahr ein Haus gebaut und das Beste auf die Beine gestellt, was wir uns jemals hätten wünschen können: unseren Sohn."