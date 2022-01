Anouschka Renzi: Pleite-Beichte kurz vorm "Dschungelcamp"

Wie Anouschka Renzi nun verrät, musste sie in den vergangenen Monaten an ihre Notfallreserven gehen, um zu überleben. So erklärt sie gegenüber "RTL": "Ich habe keine Lust, meine Lebensversicherung, meine Sicherheiten auszugeben, habe schon einen großen Teil in zwei Jahren davon, aber es ist immer noch genug da. Zweitens drehe ich sowieso nicht mehr so viel. Also ich spiele viel Theater, aber ich kriege nicht mehr so viele Fernsehrollen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Anouschka will nicht nur die Dschungelkrone für sich Gewinnen, sondern auch die dazugehörige Gage mit nach Hause nehmen. Ob ihr das wohl gelingen wird? Wir können definitiv gespannt sein...