Antonia Hemmer: Bittere Klatsche für Ex Patrick - jetzt zeigt sie Reue!

Auf ihrem TikTok-Account meldet sich Antonia Hemmer nun mit vielsagenden Zeilen bei ihrer Community. Die TV-Beauty postete einen Clip auf der Social Media Plattform, in dem sie allen Anscheins nach zur Einsicht kommt, dass sie ihrem Ex Patrick Romer viel zu viel hat durchgehen lassen und ihn trotz Allem auch noch in Schutz genommen hat.

Im Video fasst sie sich kopfschüttelnd an die Stirn und schreibt dazu: "Ich hab dich vor jedem verteidigt". Ganz so als wolle sie sagen, dass das ein Fehler war, den sie nun bereue. Ihre Follower sind sich sicher, dass sie damit nur ihren Ex Patrick meinen kann. Ihre Anhänger zeigen sich jedoch begeistert und überschütten die Influencerin unter dem Post mit aufbauenden Worten: "Wir haben alle auf den Moment gewartet", "Beste Entscheidung deines Lebens" oder "Endlich hast du es verstanden" lauten nur ein paar der Stimmen aus ihrer Community. Da scheint es Antonia ja jetzt wohl wirklich endlich verstanden zu haben...

Welche Promi-Beziehung nach dem "Sommerhaus der Stars" ebenfalls in die Brüche gingen, erfährst du im Video: