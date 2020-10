„Bauer sucht Frau“-Patrick: So tickt der sexy Land-Bachelor privat

Doch zum privaten Glück fehlt dem Jungbauern trotzdem noch die passende Frau an seiner Seite. Statt sich liebestechnisch auszutoben, möchte Patrick trotz seines jungen Alters bei „Bauer sucht Frau“ lieber die Mutter seiner zukünftigen Kinder finden - oder auch eine liebevolle Pflegerin seiner Rinder. "Ich wünsche mir eine Frau, die sich mit mir eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. Die mich so liebt wie ich bin - und die Rinder auch." Von seiner zukünftigen Traumfrau hat der junge Bauer dabei schon eine ganz genaue Vorstellung. So stehen für ihn die Eigenschaften Leidenschaft und Humor ganz weit oben auf der Liste.