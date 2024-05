Antonia Hemmer: Harte Worte für Ex Patrick Romer

Nachdem bekannt wurde, dass Antonia Hemmer in diesem Jahr in die Fußstapfen von Yeliz Koc (30) bei "Make Love, Fake Love" treten wird, hatte ihr Ex Patrick einiges dazu zu sagen – und zwar nichts Positives. Gegenüber "Bild" verkündete er damals: "Antonia meint, dass sie eine emotionale Intelligenz hat, aber ich traue es ihr ehrlich gesagt nicht zu." Autsch! Dass Antonia dieser Aufgabe dennoch gewachsen war, bewies sie in der Staffel und blühte mit den Männern voll auf. Doch was sagt sie heute zu den Seitenhieben ihres Ex?