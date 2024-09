Antonia Hemmer verrät: Diese Dinge dürfen in ihrem Zuhause nicht fehlen

Antonia Hemmer lebt zum ersten Mal in ihrem Leben alleine. Damit sie sich in ihrer ersten eigenen Wohnung zu richtig wohlfühlt, hat sie zusammen mit Wayfair ihrem Zuhause ein Makeover verpasst. Welche Dinge bei ihr niemals fehlen dürfen, welcher Einrichtungsstil ihr am besten gefällt und auch, wie es aktuell in Sachen Liebe bei ihr aussieht, hat sie im Interview mit InTouch Online verraten.