Ashton Kutcher & Demi Moore: Schlimme Vorwürfe! Der Zoff eskaliert komplett

Ashton Kutcher und Demi Moore waren mal DAS Traumpaar in Hollywood. Der Altersunterschied? Egal! Demis drei Kinder? Ein großer Spaß! Selbst mit seinem Vorgänger Bruce Willis verstand sich Ashton bestens. Doch 2011 war alles vorbei, Demi war am Boden zerstört und Ashton zog weiter zu Mila Kunis, mit der er nun verheiratet ist und zwei Kinder hat. Danach herrschte lange Zeit Ruhe. Bis Demi 2019 ihre Memoiren "Inside Out" veröffentlichte – und in denen kam ihr Ex gar nicht gut weg!