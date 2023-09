Ashton Kutcher & Mila Kunis: Skandal in Hollywood! Das Vorzeige-Image bröckelt

Um diesen Skandal hätten sie mal besser einen großen Bogen gemacht: Nachdem Ashton Kutchers und Mila Kunis’ ehemaliger "Die wilden Siebziger"-Kollege Danny Masterson gerade wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hagelte ein Shitstorm auf das Paar herab. Was viele so schockierte? Mila und Ashton hatten in Unterstützerbriefen an das Gericht ein gutes Wort für ihren Kumpel einlegen wollen. Sie bezeichneten ihn unter anderem als "ehrlichen und aufrichtigen Menschen" und betonten, dass sie nicht glauben, Danny sei "ein anhaltender Schaden für die Gesellschaft". Für viele liest sich das wie: Auch ein Vergewaltiger kann ein netter Mensch sein. Ob ihnen das klar war?