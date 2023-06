Athina Onassis: Spurlos verschwunden! Große Sorge um die Reiterin

Ohne ihren Doda scheint die ohnehin zurückhaltende Griechin es aufgegeben zu haben, am Leben teilzunehmen. "Ich war sehr verschlossen, aber mit Dodas Hilfe konnte ich mich öffnen", verriet sie einst. Nun ist sie allein. Athina soll sich meist in ihrer Villa in Brasilien verbarrikadieren.

Fans drücken im Internet ihr Bedauern aus, die Spitzenreiterin nicht bei Turnieren anzutreffen. Im Onassis-Clan gab es bereits tragische Schicksale genug. Athinas Mutter Christina († 37) hatte Depressionen, starb an einer Überdosis Medikamenten.

Doch wie schlimm steht es um Athina? Wie sehr nimmt es sie mit, dass ihr Ex stolz Fotos aus seinem neuen Leben teilt? Doda zeigt munter sein Familienglück, während seine Ex keinen Mann, keine Kinder hat. Mit all ihrem Geld (Vermögen: ca. 1 Milliarde Euro) kann sie sich das Glück nicht kaufen...