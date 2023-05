Athina Onassis: Zerbricht sie jetzt an ihrer Einsamkeit?

Sie geht kaum vor die Tür. Trifft selten Freunde. Nimmt nahezu keine Telefonate an. Denn Athina Onassis hat sich in ihrer Villa hoch über der Millionenstadt São Paulo in Brasilien verschanzt. Und das geht nun schon seit sieben Jahren so. Seitdem ihre Ehe mit Álvaro Affonso de Miranda Neto, genannt Doda, endete – weil er die Milliarden-Erbin betrog. Zerbricht sie an ihrer Einsamkeit?