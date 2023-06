Aurora Ramazzotti: Baby-Foto mit Freund Goffredo Cerza sorgt für Wirbel

Einfach nur Zucker, wie der frisch gebackene Papa seinen Sohn hier nah an sich hält und witzige Grimassen schneit. Das rührt nicht nur seine Freundin Aurora, die das Bild direkt in ihrer Instagram-Story repostet, auch die Fans sind völlig aus dem Häuschen und überschütten Goffredo Cerza in den Kommentaren mit lieben Worten, wie "Wie süß ist dieses Foto". Da scheint der Verlobte von Aurora Ramazzotti in seiner Vater-Rolle ja richtig aufzugehen.

