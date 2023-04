Aurora Ramazzotti: Emotionale Worte! So schlecht ging es ihr wirklich

Auf Instagram postet die 26-Jährige ein Foto von sich, wie sie in schwarzer Unterwäsche vor einem Spiegel posiert und schreibt dazu einen langen Text, in dem sie offenbart, dass die Beziehung zu ihrem Körper nicht immer einfach war. "Mit zwei Jahren beginnst du ein Bild zu erkennen, das sich im Spiegel spiegelt und von diesem Moment an beginnt mit dieser reflektierenden Oberfläche eine echte Beziehung, eine der längsten deines Lebens.", beginnt Aurora ihre Bildunterschrift. Weiter beschreibt sie, dass es gerade in ihrer Teenager-Zeit nicht leicht für sie war, ihren Körper zu akzeptieren. Doch heute habe sie gelernt, sich und ihren Körper zu lieben. "Heute spiele ich nicht mehr mit der Vermeidung dieses Spiegelbildes, heute verbringe ich viel Zeit damit, es zu beobachten.", schreibt die Neu-Mama weiter.

Auch wenn es nach wie vor Tage gibt, an denen sie sich dennoch gegen ihr Spiegelbild wehre, erinnere sie sich daran, dass es ihr "nur eine Hülle von sich zeigen kann" und so viel mehr in ihr stecke.

Auch interessant:

Ihr wollt mehr über das neue Glück von Auroras Mama Michelle Hunziker wissen? Im Video erfahrt ihr mehr: