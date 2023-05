Aurora Ramazzotti: Große Sorge um Baby Cesare

In ihrem neusten Feed-Post gewährt die Tochter von Eros Ramazzotti ihren Followern weitere Einblicke in ihre Leben. Auch vor dem Teilen privater Momente schreckt sie dabei nicht zurück und postete ein ein Foto von sich auf dem Bett während sie Milch abpumpt und gleichzeitig Söhnchen Cesare in einer Wippe mit dem Fuß auf und ab wiegt. Doch auch das scheint ihren Gegner im Netz ein Dorn im Auge zu sein. Der Grund? Aurora soll, in den Augen Einiger, den kleinen Cesare zu schnell wippen. Sie kommentieren die Bilderreihe mit Worten wie: "Zu schnelles Schaukeln ist nicht gut für das Baby!" oder "Der Arme wird ja seekrank". Auweia, da kann es die 26-Jährige wohl wirklich keinem Recht machen...

Auch interessant:

Worin Mama Michelle Hunziker nach ihrer Trennung von Gatten Tomaso Trussardi wieder ihr Glück fand, erfährst du im Video: