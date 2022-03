Aurora Ramazzotti: Keine Gnade für Mama! Liebes-Verbot für Michelle Hunziker

"Eine Trennung ist immer wie eine Trauer, die man bewältigen muss", erklärte Michelle Hunziker vor einiger Zeit in der italienischen Show "Verissimo". "Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt. Aber es bedeutet auch einen Neubeginn". Und diesen Neubeginn nimmt sie wohl richtig ernst! Erst gab es ein Küsschen für ihren Ex Eros Ramazzotti und wenige Wochen später knutschte sie bereits einen muskulösen Mediziner. Doch was sagt eigentlich ihre Tochter Aurora Ramazzotti dazu?