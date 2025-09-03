Jannik Kontalis & Bill Kaulitz: Schluss mit dem Versteckspiel! Doch dieser Schritt spricht Bände
Erst Partys, Flirts und heiße Gerüchte – jetzt plötzlich Funkstille. Die Verbindung zwischen Jannik Kontalis, Giuliano Hediger und Bill Kaulitz wirft neue Fragen auf.
Das Beziehungsrätsel um Bill und Jannik geht weiter.
© IMAGO / APress/ Future Image
Vor wenigen Wochen machten Bilder von einer ausschweifenden Partynacht in Berlin Schlagzeilen: Bill Kaulitz feierte ausgelassen mit den Reality-Stars Jannik Kontalis und Giuliano Hediger. Besonders ein mögliches Knistern zwischen Bill und Jannik sorgte für Gesprächsstoff. Auf die Frage nach einem Flirt reagierte Bill damals gegenüber RTL vielsagend knapp: "Wir lernen uns kennen."
Kurz darauf reiste Jannik spontan nach Los Angeles – zu Bills Poolparty. Mit dabei: Giuliano. Fotos der Feier zeigten den Sänger und Jannik erneut auffällig nah beieinander. Alles deutete auf ein neues Traumpaar im Promi-Kosmos hin.
Instagram-Entfolgen sorgt für Rätsel
Doch nun der Bruch: Giuliano und Jannik haben Bill auf Instagram entfolgt. Ein Schritt, der in der Promiwelt selten ohne Grund geschieht und der Spekulationen über einen plötzlichen Zerwürfnis neue Nahrung gibt.
Eine mögliche Erklärung liefert Giulianos Ex Ariel. In ihrer Instagram-Story behauptete sie, Bill sei für die beiden Männer nur Mittel zum Zweck: "Der ist einfach gerade gut für Aufmerksamkeit. Sondern Giuliano und Jannik sind die zwei, die den Plan zusammen machen. Und das nicht nur freundschaftlich."
Bill selbst schweigt bisher zu den Vorwürfen – und folgt Jannik nach wie vor.
Dating-Gerüchte um Bill und Jannik
Trotz des Social-Media-Wirrwarrs heizt Jannik die Gerüchteküche selbst weiter an. Im Gespräch mit RTL erklärte er: "Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich meine, man hat ja nichts gesehen. Man hat uns ja nur feiern gesehen."
Gleichzeitig betonte er, dass er nicht bereit sei, etwas zu verbergen: "Ich hab mich einmal in meinem Leben versteckt. Das war damals nach 'Make Love Fake Love' mit Yeliz knapp 7 Monate und hab danach für mich entschieden, dass ich das nie wieder machen werde. Ich und Bill haben dann gesagt: 'Ja, scheiß drauf, wen juckt’s? Wir sind Menschen, wir können machen, was wir wollen.'"
Wie ernst ist es wirklich?
Ob zwischen Bill und Jannik tatsächlich mehr läuft als nur Freundschaft, bleibt offen. Für Jannik war der Trip nach Los Angeles jedenfalls ein Erlebnis: "Ich war noch nie in L.A., das war das erste Mal. Ich hab nicht viel gesehen, deshalb muss ich wohl nochmal hin."
Das öffentliche Entfolgen auf Instagram spricht jedenfalls eine deutliche Sprache und dürfte für weiteren Gesprächsstoff sorgen. Die Fans warten nun gespannt, ob Bill Kaulitz, Jannik Kontalis oder Giuliano Hediger doch noch Klartext reden.