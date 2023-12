"AYTO"-Ryan: On-Off-Beziehung! Es war ein "totaler Reinfall"

Aber wie gewinnt man dann das Herz des "Are You The One"-Stars? Auch das verriet uns Ryan in unserem Exklusivinterview: "Optisch habe ich keinen bestimmten Typen, aber am Ende sind's dann doch immer die kleinen, zierlichen, süßen Mäuse, die's mir dann antun, haha. Charakterlich ist mir wichtig, dass man jemanden hat, der genauso ist wie ich, man zusammen lachen kann, dass sie emphatisch ist und sie einfach gleichzeitig meine beste Freundin und ein Familienmensch ist. Ich bin jemand, der sehr viel Liebe will und gibt, also man muss sich einfach 24/7 sehen wollen." Ein wahrer Beziehungstyp also! So sieht er sich auch in 10 Jahren: "Am besten mit meiner zukünftigen Frau im eigenen Haus, zwei Kindern, Hund und Katzen."

Dann bleibt nur abzuwarten, ob es vielleicht wirklich bei "AYTO" mit dem "Perfect Match" klappt und er seine Traumfrau zum Erfüllen dieser Wünsche findet.

