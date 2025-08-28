AYTO VIP: Aufregung um Regelbruch – was wirklich geschah

In einer Show, in der ohnehin jeder Cent des Jackpots hart verteidigt werden muss, wiegt dieser Abzug schwer. Die Produktion sanktioniert Manipulationen oder das Verdecken von Kameras gnadenlos. Genau das passierte, als Kevin während eines intimen Moments mit Ariel unter der Dusche die Sicht versperrte. Während im TV vor allem Kevin im Fokus stand, meldet sich nun Ariel selbst auf Instagram zu Wort. In ihrer Story verrät sie, dass die Szenen in der Show nur einen Teil der Wahrheit zeigten. Nach der Aktion seien plötzlich alle auf sie losgegangen, obwohl die Schuld ja eigentlich gar nicht bei ihr lag, stellt sie klar. Besonders emotional sei für sie die Nacht der Matching Night gewesen, in der sie unter Tränen zusammenbrach. Im TV sei dies gar nicht komplett zu sehen gewesen, sagt Ariel weiter. Erst durch ihre Statements wird deutlich, wie groß der Druck in der Villa wirklich gewesen sein muss – und wie stark sie die Vorwürfe der anderen Kandidaten getroffen haben.