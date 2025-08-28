AYTO VIP: Aufregung um Regelbruch – was wirklich geschah
In der aktuellen Folge von "Are You The One?"-VIP sorgt ein Vorfall mit Kevin und Ariel für Ärger. Nun meldet sich Ariel selbst zu Wort und spricht Klartext.
Zwischen Kevin und Ariel geht es bei AYTO aktuell heiß her – und genau das wird ihnen jetzt zum Verhängnis.
© RTL / Frank Beer
Die aktuelle Staffel von "AYTO VIP" liefert wie gewohnt Drama, Emotionen und überraschende Wendungen. Doch diesmal kostete ein einzelner Moment die Gruppe richtig viel Kohle: Weil Kevin Njie in der Dusche mit Ariel eine Kamera verdeckte, wurden satte 50.000 Euro von der möglichen Gewinnsumme auf einen Schlag gestrichen. Ein herber Schlag, der nicht nur in der Villa, sondern auch bei den Zuschauern für Gesprächsstoff sorgt.
50.000 Euro weniger im Jackpot
In einer Show, in der ohnehin jeder Cent des Jackpots hart verteidigt werden muss, wiegt dieser Abzug schwer. Die Produktion sanktioniert Manipulationen oder das Verdecken von Kameras gnadenlos. Genau das passierte, als Kevin während eines intimen Moments mit Ariel unter der Dusche die Sicht versperrte. Während im TV vor allem Kevin im Fokus stand, meldet sich nun Ariel selbst auf Instagram zu Wort. In ihrer Story verrät sie, dass die Szenen in der Show nur einen Teil der Wahrheit zeigten. Nach der Aktion seien plötzlich alle auf sie losgegangen, obwohl die Schuld ja eigentlich gar nicht bei ihr lag, stellt sie klar. Besonders emotional sei für sie die Nacht der Matching Night gewesen, in der sie unter Tränen zusammenbrach. Im TV sei dies gar nicht komplett zu sehen gewesen, sagt Ariel weiter. Erst durch ihre Statements wird deutlich, wie groß der Druck in der Villa wirklich gewesen sein muss – und wie stark sie die Vorwürfe der anderen Kandidaten getroffen haben.
50.000 Euro futsch, doch Kevin schiebt die Schuld von sich
Für zusätzlichen Ärger sorgte, dass Kevin die Schuld zunächst nicht bei sich selbst suchte, sondern auf Ariel abwälzte. Erst später, vor der ganzen Gruppe, räumte er seinen Fehler ein. Ariel kommentierte dies in ihrer Story nur knapp, aber deutlich: "Uncool, aber ich stehe drüber. Es ist schon lange her." Damit macht sie klar: Für sie persönlich ist das Kapitel abgeschlossen, auch wenn die Erinnerungen an den Streit und den Tränen-Ausbruch noch immer nachwirken.
Die Show ist bekannt für ihre wilden Flirts, knisternden Affären und hitzigen Auseinandersetzungen. Doch die 50.000-Euro-Strafe zeigt einmal mehr: Jeder Fehltritt kann das Spiel verändern. Statt gemeinsam zu kämpfen, droht die Gruppe durch interne Konflikte und Schuldzuweisungen auseinanderzubrechen – und der Jackpot schrumpft weiter. Ob Ariel und Kevin nach diesem Vorfall noch zueinanderfinden oder ob die Fronten endgültig verhärtet sind, bleibt abzuwarten. Klar ist: Für die Zuschauer sorgt das Drama auch diesmal wieder für reichlich Unterhaltung – und jede Menge Gesprächsstoff im Netz.