Ariel erhob den Vorwurf, Giuliano habe sie bei einer Partynacht betrogen. Der Vertrauensbruch war offenbar zu groß, um noch einen Neuanfang zu wagen. Trotzdem betont Giuliano, dass sie als Eltern an einem Strang ziehen: "Wir versuchen, so gut es geht, als Freunde klarzukommen." Auch ohne romantische Beziehung wollen sie also für ihre Tochter funktionieren.