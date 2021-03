Bachelor 2021: Tränen-Eklat beim Wiedersehen – Das passiert!

Doch nicht nur Gewinnerin Mimi, sondern auch ihre Konkurrentin Michèle wirkt auf den RTL-Aufnahmen sehr aufgewühlt. „Ich kann es von vorne bis hinten nicht nachvollziehen. (...) Gar nichts!“, macht die Bachelor-Zeitplatzierte ihrem Unmut Luft. Als die sichtlich verletzte Michèle ihre Worte an Niko richtet, bricht sie in Tränen aus. Dabei soll Niko mittlerweile wieder bei seiner einstigen Favoritin, für die er Notnagel Stephie aus dem Finale kickte, angekrochen gekommen sein. Sind der Bachelor und seine Zweitplatzierte Michèle heute ein Paar oder ist die Frau an seiner Seite nach wie vor Mimi? Wenn wir ganz ehrlich sind, diese dramatische Dreiecksgeschichte kann so oder so kein gutes Ende mehr nehmen...

Getrennt haben sich mittlerweile ALLE Bachelor-Paare, doch keins so schnell wie Niko und Mimi: