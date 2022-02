Erfolg macht sexy! Das gilt nicht nur für den heißen Bachelor höchstpersönlich, sondern auch seine 22 Kandidatinnen. Kein Wunder also, dass Dominik Stuckmann in Folge 2 ausgerechnet der gestandenen 28-jährigen Nele Wüstenberg näherkommt. Die Hamburger Influencerin hat sich nicht nur in der Social-Media-Welt einen Namen gemacht, sondern war auch schon in einer Kuppelshow zu sehen! Das stößt dem einen oder anderen übel auf! Meint die Blondine es mit ihrer Teilnahme an „Der Bachelor“ wirklich ernst oder will sie nur ihre Karriere pushen?