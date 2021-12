Dominik Stuckmann: Der Bachelor 2022 ist heißer als je zuvor!

20 Single-Ladys haben dazu in der Kuppelshow "Der Bachelor" im traumhaften Mexiko die Chance – und vielleicht sogar auf mehr! Denn der 29-jährige Start-up-Unternehmer und IT-Spezialist hofft tatsächlich, die Frau fürs Leben zu finden: „Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine megageile Party feiern kann“, so der 1,90 Meter große Sunnyboy. Apropos Sonne: Dominik Stuckmanns zukünftige Freundin darf sich auf ein Insel-Leben am Meer freuen, denn der gebürtige Frankfurter ist erst kürzlich nach Gran Canaria gezogen – in die Finca seines Opas. Kein schlechter Ort zum Arbeiten und Wohnen! Fehlt nur noch die richtige Begleiterin…