"Bachelor" David Jackson: Schamlose Lügen-Show! Ein Insider packt aus

Aber auch zu Rebecca fühlt sich David hingezogen: "Es hat uns auf jeden Fall vorangebracht auf einer emotionalen Ebene", freut er sich nach dem Vier-Augen-Gespräch. Läuft doch! Aber vielleicht in die falsche Richtung … "Es gibt eine Person hier, die hat mir Sachen gesagt, wo ich einfach weiß, sie ist nicht hier für ihn", lästert Mit-Kandidatin Alyssa – und meint damit offenbar Chiara!

"Ihr Ziel ist es, Bachelorette zu werden. Das hat sie zu mir gesagt", verrät sie. Will Chiara also nur den Fame? Aber auch bei Lisa gibt es Zweifel, vor allem in Sachen Zukunftsgestaltung. Denn während David betont, wie wichtig ihm die Familienplanung ist, plant Lisa lieber Weltreisen und Motorradtouren. Bleibt noch Rebecca. Doch ist sie nach ihrem Beziehungstrauma überhaupt bereit für etwas Neues? "Was ich alles erlebt habe, möchte ich auf gar keinen Fall nochmal zulassen", zeigt sie sich sehr vorsichtig. Für David könnte es also noch ein langer Weg zur großen Liebe werden …

