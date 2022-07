"Bachelor"-Dominik Stuckmann: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Was nicht ist kann ja noch werden. Mittlerweile scheint der einstige TV-Junggeselle sich mit seiner Rolle jedoch vertraut gemacht zu haben, denn schon am heutigen Montag beginnen für ihn die Dreharbeiten in Lüneburg. Dominik wird in zwei Folgen der Serie zu sehen sein und zwar als Influencer, der bei einem Event im Hotel "Drei Könige" zu Gast ist. Ausgestrahlt werden diese voraussichtlich am 13. und 14.10.2022. Da können seine Fans ja bereits gespannt sein, wie sich der eigentliche Start-Up-Unternehmer als Schauspieler schlägt.

Auch viele Bachelor-Kandidatinnen nutzen das Kuppel-Format als Karrieresprungbrett. Wer alles durch "Der Bachelor" bekannt wurde, erfährst du im Video: