Bachelor Dominik: Jetzt fliegt seine dreiste Lügen-Show auf!

„Ich bin nicht für Fame hier“, beteuerte Dominik immer wieder. Dafür feierten ihn die Zuschauer, er bekam sogar den Spitznamen „bodenständigster Bachelor ever“. Auch als er Kandidatin Nele Wüstenberg (28) in Folge 1 abstrafte, weil sie als Influencerin „in so einem Format“ mitmache und das bei ihm „einen komischen Beigeschmack“ hinterließe, flogen ihm die Herzen vor den Bildschirmen nur so zu.

Doch das alles scheint vergessen – ganz nach dem Motto „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?“ geht Dominik jetzt doch den Weg, den bislang auch all seine Bachelor-Vorgänger gegangen sind: mitten rein in die C-Prominenz! Längst hat er einen Insta-Account freigeschaltet, auf dem er fleißig Follower sammelt, während er am Anfang noch behauptete, „keine Berührungspunkte mit Social Media“ zu haben.