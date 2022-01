"Bachelor"-Dominik Stuckmann: Liebeshammer! Jetzt packt er über die ganz großen Gefühle aus!

Als Erstes drängt sich wohl die Frage auf, wie ein gut aussehender Mann wie Dominik noch Single sein kann. "Ich habe mich in erster Linie auf meine Karriere konzentriert", erklärt er gegenüber "Closer". Darunter habe sein Privatleben gelitten. Vor neun Monaten ist deshalb auch seine letzte Beziehung zerbrochen. "Den Schwarzen Peter kann ich also nur mir selbst zuschieben", so Dominik. "Aber alles kommt so, wie es kommen muss. Und jetzt bin ich der neue Bachelor."

