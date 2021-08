Bachelor in Paradise: Enthüllt! Das sind die Kandidaten

Auch die Herren können sich sehen lassen. Serkan Yavuz kennt sich bereits bestens im Paradies aus. 2019 nahm er bereits an der Sendung teil und verliebte sich in Carina Spack. Mittlerweile geht das Paar getrennte Wege. Auch Gustav Masurek hatte in letzter Zeit kein Glück mit den Frauen. Er wurde direkt in der ersten Runde von der aktuelle Bachelorette Maxim Herbold rausgeschmissen. Ob es dieses Mal besser läuft? Brian Dwyer (Bachelorette 2018) will ebenfalls die Damen um den Finger wickeln. Er verspricht bereits jetzt: "Ich bin immer für eine Überraschung gut!" Mit Moritz Breuninger und Maurice Grube treffen zwei alte Konkurrenten aus der Staffel mit Melissa Damilia aufeinander. Ebenfalls am Start: Martin Majchzrak. Er versuchte vor vier Jahren sein Glück bei Jessica Pazka, ging jedoch als Single wieder nach Hause. Der letzte in der Runde ist Ioannis Amanatidis (Bachelorette 2020). Er flog bei "Die Alm" in der vierten Folge raus. Ob er bei "Bachelor in Paradise" erfolgreicher sein wird?