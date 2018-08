Bachelorette-Eddy Mock: Heißes Nacktbild lässt Fans ausrasten!

Eddy Mock sorgt in der aktuellen "Bachelorette"-Staffel immer wieder für Lacher. Als der gebürtige Kasache bei der Begrüßung aus der Limousine trat, überraschte er Nadine mit einem lauten Tarzan-Schrei. "Einige denken, es war nur Show. Aber die, die mich kennen, wissen: So bin ich eben. Ich war einfach verdammt aufgeregt. So musste der Schrei als Ventil herhalten", schrieb er nach der Ausstrahlung auf seinem -Account. Und dafür lieben ihn seine Fans. "So verrückt und lustig bist eben nur du" und "Bester Bachelorette-Moment", sind nur einige der Komplimente. Doch kann Eddy auch sexy sein? Er kann!

Bachelorette-Eddy Mock: Frisuren-Überraschung! Die Locken sind weg

Geht Eddy zu "Adam sucht Eva"?

Auf Instagram veröffentlichte der Lockenkopf jetzt einen heißen Schnappschuss, der seine Fans gerade zum Ausrasten bringt. In dem kurzen Clip ist Eddy von hinten zu sehen - nur mit einem Handtuch bedeckt! Mit epischer Musik im Hintergrund lässt er langsam die Hüllen fallen - und gewährt einen kurzen Blick auf sein nacktes Hinterteil. Dazu ein typischer Eddy-Kommentar: "Eddy wird wild! Alles einmal kurz bräunen, bitte!" Seine Follower sind begeistert. "Ein schöner Rücken kann auch entzücken" und "Heißes Schnittchen", finden sie. Ein User schägt vor: "Nächste Sendung 'Adam sucht Eva'... Dann darfst du dich auch umdrehen..."

Eddy hat Rhythmus im Blut

Seine Traumfigur verdankt der Strahlemann vor allem seinem Job. Er arbeitet nämlich als Tanz- und Fitnesstrainer, bringt Frauen und Männer u.a. bei Bauch-Beine-Po-Kursen zum Schwitzen. Außerdem ist er professioneller Standard- und Lateintänzer. Wer weiß, vielleicht schwingt er ja bald auch mit Nadine das Tanzbein...