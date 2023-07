"Bachelorette" Jennifer Saro: Erwischt! Der Sieger steht schon lange fest

Achtung! Wer nicht wissen will, an wen Jennifer Saro ihr Herz verschenkt haben könnte, liest jetzt am besten nicht weiter!

Wer wird in diesem Jahr das Herz der "Bachelorette" erobern? Diese große Frage steht wie immer über der Kuppelshow. Doch diesmal scheint die Antwort schon festzustehen, bevor es überhaupt so richtig losgeht! Zwar verteilt Jennifer Saro noch fleißig die ersten Rosen im TV, doch ihr Herz hat sie längst verschenkt – das jedenfalls glauben viele Zuschauer. Und sind deshalb bitter enttäuscht … Der Grund für den Frust: Adleräugige Follower wollen in Jennifers Instagram-Storys Hinweise darauf entdeckt haben, dass Kandidat Fynn Kunz aus Lüneburg sich bereits in der Wohnung der TV-Junggesellin aufhält! Oh no! Sollte das stimmen, wäre natürlich ganz schön die Luft raus. Denn mit dem Mitfiebern wäre es dann ja vorbei … Klar ist: Die Staffel ist bereits abgedreht, die Würfel sind also schon gefallen.