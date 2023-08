"Bachelorette"-Jennifer Saro: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Und als wäre das noch nicht bitter genug, muss Jennifer sich nun auch noch von den Kandidaten kritisieren lassen! Der Grund: Der ein oder andere Rosenkavalier kann sich nicht mit ihren knappen Outfits anfreunden!

"Ich bin eigentlich echt ein mega entspannter Typ, ich habe aber kein Bock wegen jeder Kleinigkeit direkt Diskussionen zu haben", erklärt Oguzhan beim Einzeldate. "Wenn du dich so anziehen möchtest, würde ich sagen: Okay, Ausschnitt ist ein bisschen zu doll, wenn du meinst."

Und er ist nicht der einzige Single-Mann, der ein Problem mit Jennifers Kleidung zu haben scheint! Auch Kaan will wissen, ob sie sich oft so freizügig anzieht. Auch vor einem Gespräch über ihre Rock-Länge schreckt er nicht zurück!

Zu viel für Jenny! "So und für alle als Info: Meine Röcke sind so kurz, wie ich möchte! Ich möchte nie wieder was darüber hören", poltert sie anschließend. Und: "Mein Ausschnitt ist meine Sache!" Auweia... Hier ist der Ärger ja quasi schon vorprogrammiert! Bleibt zu hoffen, dass die Kandidaten akzeptieren, dass Jennifer selbst über ihre Outfits entscheidet. Und wer das nicht verstehen will, muss eben gehen...