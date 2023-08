"Bachelorette"-Jennifer Saro: Bitter! Ihre Fans haben die Nase voll

Einige Fans können nicht verstehen, warum Jennifer an der Sendung teilnimmt, obwohl sie ein kleines Kind hat!

"Meine persönliche Meinung ist, dass ein einjähriges Kind seine Mama braucht - voll und ganz. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Dass man als Alleinerziehende bereits so früh wieder nach Aufmerksamkeit und Fame sucht, ist schade. Denn um wahre Liebe kann es doch wohl kaum gehen", poltert ein Instagram-Nutzer. "Vielleicht stehe ich mit meiner Meinung alleine da, aber ich finde, dass sich jetzt eindeutig zeigt, dass es bei diesem Format schon lange nicht mehr -wenn überhaupt jemals- um wahre Liebe geht. So absurd, es wird sich nicht mal mehr darum bemüht, den Schein zu wahren."

Unter dem Kommentar wird fleißig darüber diskutiert, ob es wirklich in Ordnung ist, mit einem Kleinkind an einer TV-Show teilzunehmen. Viele sind der Meinung, dass es nicht okay ist. Doch es gibt auch Fans, die Jennifer und ihre Entscheidung in Schutz nehmen. "Sie ist nicht nur Mutter, sondern noch immer eine Frau mit einem Bedürfnis von Nähe und Liebe, so wie jeder andere Mensch auch. Und zu behaupten, dass sie nur nach Fame und Aufmerksamkeit sucht, ist auch ziemlich anmaßend", feuert eine Userin zurück.

Und Jennifer? Die ignoriert den Hate lieber komplett...