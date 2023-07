"Bachelorette" Jennifer Saro: Überraschende Enthüllung nach Folge 1!

Die Suche nach der großen Liebe begann vielversprechend, als "Die Bachelorette" auf RTL in die neue Staffel startete. In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Frauen erzielte die Datingshow am Mittwochabend um 20:15 Uhr eine beeindruckende Einschaltquote von 12,2 Prozent (540.000 Zuschauerinnen). Insgesamt fieberten 1,16 Millionen Menschen (5,4 Prozent) mit den Kandidaten und der "Bachelorette" mit.