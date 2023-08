"Bachelorette"-Jennifer & Fynn: Ein Baby! Nach dem Finale lassen sie die süße Bombe platzen

"Bachelorette" Jennifer Saro hat endlich ihren Traummann gefunden. Im großen Finale überreichte sie Fynn Lukas Kunz ihre letzte rote Rose. "Ich bin hier hergekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammen wachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Team-Member. Du bist dieser Mann, mit dem ich mir all das vorstellen kann, Fynn. Und ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe", flötete sie in der letzten Nacht. Eine Entscheidung, die Jenny bis heute nicht bereut hat...