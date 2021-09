Bachelorette Maxime Herbord: Doch kein Happy End! Single-Frust nach dem Finale

Mit Gewinner Raphael Fasching hat es nicht so recht gefunkt, und Maximes andere Favoriten vergnügen sich bereits mit anderen Frauen. Da hilft nur eins: Auch für Maxime muss jetzt ganz fix Ablenkung her! Allerdings setzt die Halb-Niederländerin da eher auf klassische Seelentröster ohne Testosteron-Anteil: So postete sie vor ein paar Tagen ein Selbsthilfebuch, das „die Art des Denkens“ verändern soll – ob sie damit ihren Frust über die Liebespleite überwinden will? Auch Kunstprojekten widmet sich Maxime auf Instagram, Zeichnen gehört schließlich zu ihren Hobbys. Und Maxime sucht offenbar Trost bei jemandem, der sich mit dem „Bachelorette“-Business auskennt: Gerade fuhr sie mit Ex-Junggesellin Nadine Klein in den Urlaub nach Kreta! Auch Nadine brachte das Format kein Liebesglück – das fand sie erst später, ohne Kamerabegleitung…

