"Bachelorette" Melissa Damilia: Das gab es noch nie!

Das gab es noch nie

Melissa ist mit ihren 25 Jahren nicht nur die jüngste "Bachelorette", sondern darf sich auch über neue Regeln freuen. Die Nacht der Rosen findet in dieser Staffel im Tageslicht statt. Die hübsche Single-Frau wird die 20 attraktiven Männer mitten am Tag auf Kreta empfangen und kennenlernen.

Außerdem wird es in dieser Staffel auch eine gelbe Rose geben. Diese darf Melissa einem der Männer vor der eigentlichen Rosenvergabe in die Hand drücken. Der glückliche Single-Mann kommt somit nicht nur eine Runde weiter, sondern sichert sich auch ein Einzel-Date mit der dunkelhaarigen Schönheit.

Ob Melissa so wohl endlich den richtigen Mann finden kann? In der Vergangenheit hatte sie leider kein Glück in der Liebe. Aber vielleicht schlägt nun ja endlich ihre große Stunde!

