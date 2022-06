"Bachelorette" Sharon Battiste: Die dreiste Liebes-Lüge ist aufgeflogen!

Nimm dich in Acht, Sharon!

Dennis Felber ist zum Beispiel nicht nur der jüngste Kandidat, sondern auch kein Unbekannter im Reality-TV. Der Fitness-Coach war erst letztes Jahr beim Kuppelformat "Love Island" zu sehen. Da lief’s aber eher mäßig – was vielleicht an seinem Macho-Gehabe und den miesen Spielchen lag, die er mit den Ladys trieb. Neben mäßig erfolgreichen Schauspiel-Versuchen ("Krass Schule") versucht Dennis sich seit einiger Zeit auch als Influencer, hat immerhin fast 160 000 Follower. Ob so einer wirklich ernste Absichten hat? Mehr als fraglich!

Und nicht nur Dennis scheint eher auf der Suche nach Fame als seiner Traumfrau zu sein. Denn auch Kandidat Mohamed Aidi flimmerte schon über die Bildschirme, suchte 2020 bereits in der Datingshow "Are You The One?" sein Glück – oder besser gesagt Sex und Aufmerksamkeit!

Für Teilnehmer Basti Corsten ist’s tatsächlich das erste Mal im Reality-TV – doch mit Zuschauerinnen kennt er sich bestens aus: Er gehört nämlich zur Strippergruppe "Sixx Paxx" und lässt gerne vor kreischenden Ladys die Hosen runter. "Das ist das Größte für mich!", prahlt er.

Zwei weitere Kandidaten, die man im Blick behalten sollte: Stas Kozlovich und Yannick Syperek. Stas trägt den Titel "Vize Mr. Saarland" UND modelt, kann also vor Eitelkeit kaum laufen. Und Yannick steht gerne mit "Carla die Band" auf der Bühne und spielt den Rockstar. Beide könnten von der Teilnahme bei der "Bachelorette" kräftig profitieren! Also Vorsicht, Sharon: Nicht dass du es bist, der am Ende das Herz gebrochen wird …

