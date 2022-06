"Bachelorette" Sharon Battiste: Hochzeits-Knaller! Es liegt Liebe in der Luft

Sie sieht nicht nur gut aus, sie ist auch sympathisch und bodenständig. Im Grunde also eine echte Traumfrau. Dennoch wollte es bislang nicht so recht klappen mit der großen Liebe: "Meine letzte glückliche Beziehung ist acht Jahre her", verrät die Influencerin im "Closer"-Talk. "Und danach war der Richtige einfach leider nicht dabei." Also beschloss Sharon, den Mann fürs Leben im Fernsehen zu suchen – und zu finden!