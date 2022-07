"Bachelorette" Sharon Battiste: Süße Baby-News nach dem Finale

Wie alle Paare der Kuppelshow mussten Sharon und Jan ihre Liebe bis zur Ausstrahlung des Finales geheim halten. Wie sie die Zeit erlebt hat? "Die letzte Zeit war sehr aufregend. Ich bin glücklich! Und muss echt sagen: Obwohl wir als Paar vielleicht keine alltäglichen Dinge machen konnten, haben wir die Zeit sehr schön verbracht und konnten uns noch mal besser kennenlernen. Aber jetzt bin ich natürlich auch froh, dass wir auch mal zusammen zum Supermarkt laufen können", erklärt sie im Interview mit Bunte.

Und sie ist immer noch extrem angetan von dem Mann an ihrer Seite. "Ich habe wirklich immer noch keinen Haken gefunden. Der Mann ist einfach großartig, aufmerksam, liebevoll und trägt mich auf eine wunderschöne Art und Weise auf Händen", so die Beauty weiter.

Jan hat sich vollkommen in das Herz der Bachelorette gekämpft. Und so schmieden die beiden sogar schon Babypläne. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, mit Jan eine Familie zu gründen, antwortet die 30-Jährige: "Ja! Ich kann mir sehr viel mit ihm vorstellen, aber auch hier machen wir uns keinen Druck. Wenn aber alles weiterhin so toll läuft, werde ich mit ihm eine Familie gründen." Hach!

"Der Bachelor": Warum JEDE Beziehung des RTL-Formats zum Scheitern verurteilt ist, erfahrt ihr im VIDEO: