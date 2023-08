Ob hippe Retro-Mode, tanzbare Eurodance-Beats oder einfach nur der kultige Lifestyle, im Herzen ist Lena-Marie ein Kind der 80er und 90er Jahre. Als Online-Editor bei InTouch nimmt sie euch mit auf eine bunte Reise in die Vergangenheit. Wenn ihr erfahren wollt, was die Kult-Stars von gestern heute machen, dann seid ihr bei ihr goldrichtig!

Als ausgebildete Kulturwissenschaftlerin schlägt Lena-Maries Herz nicht nur für Blümchen, Nena und Co., sondern auch bei den aktuellen Promis aus Politik, Kultur und Fernsehen klopft sie gerne an die Tür. Ihrem Journalisten-Augen entgeht dabei kein noch so gut gehütetes Geheimnis. Was die Stars bewegt, begeistert und was sie lieber verbergen möchten, all das erfahrt ihr bei ihr täglich.