Wer hat sie nicht, die legendäre Bucket-Liste! Für Bachelorette Maxime Herbord geht am Mittwochabend ein Traum in Erfüllung, denn gemeinsam mit Kandidat Zico Banach darf die Aachenerin sich ihre größten Wünsche erfüllen. Nachdem der Traubensaft bei einer Weinprobe die Sinne leicht benebelte, kam sich das Traumpaar beim Bodypainting verdächtig nahe. Erst zaghaft und dann herzhafter schwang Maxime Herbord den Pinsel über Zicos muskulösen Körper. „Willst du es wieder tun?“, fragt Model Zico charmant, „Jaa, es macht schon Spaß“, verrät Maxime schmunzelnd. Date Nummer 2 steht nichts mehr im Wege! Und das könnte schneller kommen als manchem Konkurrenten lieb ist. Nach der Regendusche mit sexy Zico schwärmte die Bachelorette: „Es lag auf jeden Fall etwas in der Luft, es hat ein bisschen geknistert...“