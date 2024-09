Barbara Becker: Bilder zeigen ihr ganzes Liebesglück

Ein verliebter Schnappschuss in Mailand zeigt Barbara Becker (57) lässig an der Seite ihres neuen Partners Marcello Montini (57), der in einem eleganten dunklen Anzug an ihrer Seite steht. Doch nicht nur ihr Liebster ist auf dem jüngsten Foto zu sehen: Auch Barbaras Söhne Elias (25) und Noah Becker (30) sowie Noahs Freundin, die erfolgreiche US-Sängerin Brittany Fousheé (34), sind mit von der Partie. Gemeinsam besuchte die Familie in Mailand die Fashionshow der angesagten Modemarke Brunello Cucinelli, die auch von Stars wie Jennifer Lopez (55) und Gwyneth Paltrow (51) getragen wird.