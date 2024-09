Boris Becker & Lilian: Stimmen werden laut! Ist ihre Ehe zum Scheitern verurteilt?

Mit Lilian de Carvalho Monteiro (34) ist Tennis-Legende Boris Becker (56) bereits seit vier Jahren glücklich liiert. Die beiden bewiesen vor allem in der Zeit, als der Sportler im Gefängnis saß, dass sie bereit sind in guten, wie in schlechten Zeiten zueinanderzuhalten. Diesen Schwur besiegelten sie am 14. September 2024 nun auch endlich mit einer Traumhochzeit. Doch jetzt wurden böse Stimmen laut. Ist die Liebe der Frischvermählten bereits zum Scheitern verurteilt?