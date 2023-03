Barbara Meier: Nach "Let's Dance"-Drittplatzierung - Sie kehrt als Jurorin zurück!

Auf Instagram postet die 36-Jährige ein Bild von sich, wie sie vor einem Jury-Pult posiert und eine der berühmten "Let's Dance"-Punktekellen in der Hand hält. Dazu schreibt sie: "Nachdem ich 2018 bei 'Let's Dance' bis ins Finale tanzen durfte, kehre ich am Freitag endlich wieder in den Ballroom zurück". Doch dieses Mal wird das Model nicht selber über das Parkett schweben, sondern die Tanzpaare der österreichischen Version von "Let's Dance" bewerten! "Allerdings dieses Mal nicht als Tänzerin, sondern als (Gast-)Jurorin in der österreichischen Version 'Dancing Stars'!", schreibt Barbara weiter.

In Österreich läuft die 15. Staffel "Dancing Stars" ab dem 3. März auf dem Fernsehsender ORF 1. Anders als bei dem deutschen "Let's Dance" wird dort wöchentlich wird ein neuer Gastjuror oder eine Gastjurorin in der Jury Platz nehmen - den Start macht Barbara Meier.