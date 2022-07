Barbara Meier: Neue Baby-Details enthüllt!

In ihrer Rolle als Mama geht Barbara Meier voll und ganz auf. Ihre kleine Tochter Marie-Therese hält die 35-Jährige wohl auch ganz schön auf Trab, wie sie nun gegenüber Promiflash berichtet. Offen plaudert die rothaarige Schönheit aus ihrem Mami-Alltag und erzählt, dass ihr Leben sich durch ihren Nachwuchs komplett verändert hätte. Zum Beispiel in Sachen Sport: "Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich nicht mehr so viel Sport brauche". Für große Gym-Sessions sei einfach auch keine Zeit mehr, da sie sich um ihre Kleine kümmern müsse: "Sie will nicht, dass Mama mal fünf Minuten auf dem Sofa sitzt." Doch laut Barbara hält genau das sie trotzdem fit: